Kiabi pose ses valises en Argentine

Avec près de 46 millions d’habitants et une population jeune, l’Argentine représente un marché stratégique pour la marque, où l’offre de mode accessible pour toute la famille reste encore limitée, notamment sur les segments baby et enfant. Cette implantation s’inscrit dans un contexte économique en pleine transformation. Depuis 2024, le pays connaît une phase d’ouverture économique et d’attractivité accrue pour les investisseurs internationaux, portée par des réformes visant à stabiliser une inflation historiquement élevée et à dynamiser le commerce.

Dans ce contexte, le partenaire local de Kiabi, déjà engagé aux côtés de la marque en Uruguay depuis 2023, a choisi d’investir dans son développement en Argentine avec une stratégie de déploiement ambitieuse, afin de s’implanter rapidement sur ce marché en forte évolution.

Une implantation clé

Installé dans le cœur historique de Buenos Aires, dans la plus vieille rue piétonne du pays, ce premier magasin de centre ville sur 1250 m², sera la vitrine de la marque. Il proposera l’ensemble de l’offre Mode pour toute la famille, ainsi que Kiabi Home. L’ouverture de ce premier magasin marque le point de départ d’un développement structuré dans le pays. Trois à quatre magasins supplémentaires pourraient ouvrir ensuite rapidement, suivi par un plan de développement important dans le pays qui sera affiné et confirmé dans le futur.