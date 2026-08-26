La nouvelle marque Sud Avenue ouvre un nouveau chapitre d'une histoire qui a débuté il y a plus de 55 ans. Le centre commercial de Dury au sud d'Amiens a en effet accompagné les évolutions du commerce et du quotidien des Amiénois dès 1970 et l'ouverture du premier hypermarché Delta. Dix ans plus tard au printemps 1980, Delta devenait Mammouth autour duquel la galerie commerciale s'est développée. L'enseigne Mammouth a ensuite fait place à Auchan en 1997, puis le centre a adopté la marque Aushopping en 2021.

Répondre aux nouvelles attentes

Sud Avenue écrit donc la suite de cette histoire en ce mois d'août 2026. Sous sa nouvelle dénomination, le centre commercial affiche ses nouvelles ambitions et compte bien répondre aux nouvelles attentes des habitants : «Venir dans un lieu de vie pour faire ses achats autant que pour profiter d’un moment agréable, découvrir de nouvelles expériences et partager des instants en famille ou entre amis, confie Sud Avenue. Cette transformation s’accompagnera dans les prochains mois d’engagements forts, ajoute la marque. Soutenir le pouvoir d’achat des Amiénois, favoriser l’économie locale et proposer une expérience enrichie grâce à une programmation d’animations renouvelée, une galerie repensée grâce à de nouveaux aménagements et des services adaptés aux attentes de tous les visiteurs».

Avec un danseur de DALS

Deux rendez-vous viennent célébrer le lancement de cette nouvelle identité. Samedi 29 août : un événement grand public permettra aux visiteurs de découvrir la nouvelle marque avec notamment la venue de Jordan Mouillerac, danseur de Danse avec les stars (DALS). Mercredi 9 septembre 2026 : une soirée inaugurale réunira commerçants, partenaires et acteurs institutionnels pour célébrer cette nouvelle étape. Sud Avenue précise d'ailleurs que «les enseignes présentes aujourd’hui continueront de faire la richesse du centre commercial et contribueront pleinement à cette nouvelle dynamique».