Cette opération regroupe quatre structures spécialisées afin de répondre aux exigences de modernisation de l'industrie régionale. Elle permet à la multinationale de consolider un nouvel ensemble pesant 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L’intégration de l’agence de Crépy-en-Valois au sein du réseau mondial de VINCI Energies marque un tournant pour le tissu industriel de l'Oise. Forte de l'expertise historique de SECAL, cette structure apporte une haute valeur ajoutée technologique indispensable aux usines des Hauts-de-France. Spécialisée dans l’étude, la construction et la mise aux normes de sécurité d’appareils de levage comme les ponts roulants ou les portiques, l'antenne locale devient un guichet unique pour moderniser les chaînes de production régionales.

Une synergie nationale pour conquérir le marché du levage

À l’échelle du pays, le rachat de SECAL s'inscrit dans une stratégie globale de consolidation sectorielle. VINCI Energies associe cette entité, ainsi que son siège basé en Moselle, aux compétences des entreprises SN Solomat, Seral et Europtech. Ce regroupement stratégique donne naissance à un pôle d'excellence dédié à l'ensemble du cycle de vie des équipements, fort de près de 100 collaborateurs. En s'appuyant sur ce maillage renforcé, le groupe multinational optimise sa force de frappe commerciale pour capter les grands contrats de maintenance et de construction d'infrastructures lourdes sur tout le territoire national.