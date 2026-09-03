Vers un rapprochement entre Decathlon et Sport 2000 ?

Ce rapprochement entre le numéro un et le numéro 3 du secteur pourrait être le signe d'une nouvelle donne dans le marché de l'équipement sportif, marqué par le rachat des magasins Go Sport par Intersport en 2023. Bastien Grandgeorge, directeur général de Decathlon France, a indiqué à l'AFP que l'opération pourrait être finalisée «courant 2027» et sous réserve de l'accord de l'Autorité de la concurrence.

Plutôt en zone rurale ou alpine

Les magasins Sport 2000 resteraient aux mains de commerçants indépendants, Decathlon prendrait 50% du capital de la centrale (98 millions d'euros de chiffre d'affaires mais seulement 215 000 euros de bénéfice net en 2025) qui organise le réseau et notamment les achats, l'offre, la logistique et le marketing. Sport 2000 étant davantage présent dans les zones rurales et les stations de ski, cette acquisition permettrait au groupe de la galaxie Mulliez de s'implanter sur des zones où il n'est que peu implanté.

Des produits des marques Decathlon pourraient ainsi faire leur apparition dans certains magasins Sport 2000, pour combler un «un trou dans la raquette» selon Thierry Lavigne, président de Céraclès, coopérative appartenant aux entrepreneurs et dont les ventes de ses 732 magasins ont affiché un recul de l'ordre de 5% en 2025. Quant au chiffre d'affaires de Decathlon France, il s'élève à près de 4 milliards d'euros en 2025.