À Metz, un salon pour décrocher une alternance avant la rentrée

Près de 40 stands seront installés pour permettre aux visiteurs de découvrir différents métiers et secteurs d’activité. CFA, entreprises qui recrutent et professionnels seront présents pour répondre aux questions, présenter leurs formations et échanger avec les candidats. Des démonstrations permettront également de mieux se faire une idée des métiers proposés.

Des opportunités pour les candidats à l’alternance

L’événement s’adresse notamment aux lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle. L’objectif est de faciliter les rencontres et de permettre à chacun d’avancer dans son projet, qu’il s’agisse de trouver une formation ou une entreprise d’accueil.

Les participants devront se munir de leur CV afin de pouvoir le présenter aux recruteurs et échanger directement sur les opportunités d’alternance. Ils pourront également se renseigner sur les formations proposées et préciser leur projet professionnel.







