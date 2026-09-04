La Bourse de Paris a terminé en légère baisse vendredi, les investisseurs digérant la vigueur de l'emploi américain, tournés désormais vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis attendus la semaine prochaine, tandis que le secteur des semi-conducteurs a soutenu la cote.

L'indice CAC 40 a lâché 0,09% pour terminer à 8.278,77 points. Jeudi, le CAC 40 avait finalement terminé à l'équilibre à l'issue d'une séance en dents de scie, progressant de 0,07% à 8.286,40 points.

Les investisseurs digèrent le rapport sur l'emploi américain. Le chômage est en effet resté bas le mois dernier aux Etats-Unis, à 4,1%, tandis que les embauches ont rebondi avec 162.000 créations nettes d'emploi, le triple de ce qu'attendaient les marchés, selon des données officielles publiées vendredi.

Le rapport sur l'emploi a ainsi "dissipé les dernières inquiétudes concernant le marché du travail, plaçant les données sur l'inflation qui seront publiées la semaine prochaine au cœur de la décision" de la Réserve fédérale américaine (Fed) "sur les taux d'intérêt attendue dans le courant du mois", a commenté Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

L'attention des marchés se tourne désormais vers la publication la semaine prochaine de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour août aux Etats-Unis.

A moins que l'inflation "ne recule significativement la semaine prochaine, la Fed va très probablement relever ses taux en septembre", a estimé Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

En zone euro, avec une inflation au plus haut depuis trois ans (à 3,3% sur un an en août), les marchés ont déjà intégré un nouveau durcissement de la politique monétaire lors de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Feu vert pour les fabricants de puces

"Le secteur de la tech, toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle (IA), signe de croissance, revoit un petit peu d'optimisme", a souligné auprès de l'AFP Isabelle de Gavoty, responsable de gestion actions Europe chez AllianzGI.

Le groupe français Soitec, spécialiste de la conception de matériaux semi-conducteurs, a grimpé de 3,89% à 128,30 euros l'action, après une envolée jeudi.

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics (+1,77% à 44,81 euros) a également surfé sur la dynamique, terminant en hausse.

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'IA sans être elles-mêmes des développeurs de modèles ont aussi terminé dans le vert vendredi, à l'image des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques: Legrand a gagné 3,26% à 140,90 euros.

Les solutions informatiques traditionnelles Dassault Systèmes (-6,49% à 21,02 euros) et Capgemini (-3,27% à 106,40 euros) ont quant à elles terminé en forte baisse.

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