Le budget mensuel que les conducteurs de voitures à essence consacrent au carburant est désormais presque trois fois plus élevé que les dépenses d'énergie des propriétaires de voitures électriques, selon une analyse de Roole Data rendue publique samedi.

Avec la hausse des prix pétroliers sur fond de guerre au Moyen-Orient, le coût mensuel du carburant pour une voiture à essence a bondi de 25 euros au cours du premier semestre (passant de 112 euros à 137 euros), selon cette plateforme spécialiste de l'exploitation des données publiques concernant l'automobile.

Pour les véhicules électriques, par définition insensibles à ces turbulences, le budget énergie s'est maintenu à environ 46 euros par mois tout au long du premier semestre, un niveau auquel il s'est stabilisé depuis août 2025.

Côté motorisation diesel, entre janvier et juin, le budget mensuel moyen est passé de 98 euros à 119 euros (+21 euros) pour le diesel.

Les montants sont relativement comparables pour l'hybride non rechargeable: 111 euros en juin, en hausse de 20 euros depuis le début de l'année.

En revanche, pour une voiture hybride rechargeable, le coût du carburant reste en deçà de la barre des 100 euros par mois, sous réserve d'effectuer des recharges régulières.

Il a tout de même augmenté de dix euros depuis le début de l'année pour s'établir à 88 euros en juin.

Les prix à la pompe se sont envolés ces derniers mois avec les tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite près du quart de la production mondiale de pétrole.

Vendredi, les prix du SP95 et du gazole étaient toujours au-dessus de deux euros le litre en moyenne en France, selon les statistiques publiques agrégées par Roole Data.

En 2025, une voiture à essence coûtait en moyenne 119 euros par mois en carburant, une diesel 94 euros et une électrique seulement 45 euros.