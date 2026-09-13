En Irlande, Trump mêle allègrement diplomatie, business et golf

Un appel impromptu à l'unité irlandaise, une attaque inattendue contre Volodymyr Zelensky et la promesse soudaine de ne plus taxer le whisky irlandais: en Irlande, Donald Trump, toujours aussi imprévisible, a jonglé entre golf, diplomatie et promotion des affaires familiales.

Le mélange des genres a culminé dimanche, lorsque le président américain a remis à Shane Lowry le trophée de l'Open d'Irlande de golf, organisé sur une propriété de la famille Trump, en bord de mer à Doonbeg (ouest).

Aux côtés du sportif irlandais et du Premier ministre Micheal Martin, qui avait fait spécialement le déplacement, Donald Trump, tout à son enthousiasme pour ce sport qu'il adore, a promis de "lever" les droits de douane sur le whisky irlandais.

"Nous en avons parlé avec le Taoiseach (le Premier ministre irlandais, ndlr), et Shane (Lowry) en a parlé. (...) Pourriez-vous lever les droits de douane sur le whisky irlandais ? Et j'ai dit, au nom des Etats-Unis d'Amérique, je vais les lever", a dit le président américain, qui a été ovationné.

Les Etats-Unis et l'Union européenne, dont l'Irlande fait partie, avaient conclu à l'été 2025 un accord commercial fixant un plafond de 15% pour les produits européens entrant sur le marché américain.

Whisky

Il n'était pas clair dans l'immédiat quand l'exonération de taxes douanières annoncée par Donald Trump pour le whisky irlandais s'appliquerait.

Dans un petit discours, Micheal Martin avait auparavant salué de manière appuyée les investissements réalisés par les Trump à Doonbeg, et vanté les mérites de ce parcours serpentant entre les dunes.

Depuis son arrivée samedi à Dublin, le dirigeant républicain a porté, comme souvent, une double casquette de chef d'Etat et de promoteur de la marque Trump, alternant commentaires politiques et louanges pour son golf de Doonbeg, "l'un des meilleurs au monde" selon lui.

Il a ainsi profité d'un rapide échange avec la presse au bord du green pour s'en prendre à son homologue ukrainien Volodomyr Zelensky, accusé de faire grimper le prix du diesel, ou pour critiquer les appels à ralentir le développement de l'intelligence artificielle.

Unité irlandaise

Donald Trump a par ailleurs provoqué une commotion à Londres et à Dublin en se disant soudainement favorable à l'unification entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, un sujet très sensible.

Londres estime qu'un référendum sur le sujet n'est pas d'actualité, faute d'adhésion populaire en Irlande du Nord à un tel projet.

Une telle union serait "naturelle", a pourtant insisté le président américain dimanche.

Peu après la remise du trophée, il a quitté Doonbeg, bourgade d'un peu moins de 800 habitants où avait été déployé un dispositif de sécurité impressionnant, pour reprendre le chemin de Washington.

La veille, une manifestation avait rassemblé à Dublin plusieurs milliers d'opposants, selon une estimation de l'AFP, beaucoup brandissant des drapeaux palestiniens.

Le milliardaire était accompagné en Irlande de ses deux fils, Eric et Don Jr, qui gèrent la holding familiale depuis son retour à la Maison Blanche.

Conflit d'intérêts

Le président américain joue lui-même au golf quasiment tous les week-ends dans l'une des propriétés de sa famille, près de Washington, non loin de New York ou encore en Floride.

C'est d'ailleurs dans son club proche de Miami que le président américain accueillera en décembre le sommet annuel du G20.

Sa manière de brouiller les lignes entre activités privées et affaires d'Etat fait crier l'opposition démocrate au conflit d'intérêts permanent, ce que le principal intéressé conteste.

Selon des déclarations financières légales, Donald Trump a engrangé plus de 2 milliards de dollars de revenus en 2025, l'année de son retour au pouvoir, contre un peu plus de 600 millions de dollars en 2024.

Il est critiqué pour avoir accepté un avion offert par le Qatar, dans lequel il a voyagé pour venir en Irlande, pour des gains dans les cryptomonnaies, pour des transactions en Bourse, pour l'attribution de grâces à des donateurs et pour avoir monétisé son réseau Truth Social, entre autres.