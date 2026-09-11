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Bar-le-Duc : une aide de 6 000 € pour développer la section de tennis de table de l’ASPTT

L’ASPTT Bar-le-Duc poursuit le développement de sa section de tennis de table. Pour accompagner cette activité, l’association a bénéficié d’une aide de 6 000 euros accordée par la Région Grand Est, dans le cadre du dispositif INV’EST Asso. Ce programme vise à soutenir les investissements réalisés par les associations de la région.

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© Alain VERMEULEN / Adobe Stock.

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Par S.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 11 septembre 2026 - Mis à jour le 11 septembre 2026

Cette aide a permis à la section de compléter son matériel. Plusieurs équipements ont ainsi été acquis, notamment des tables de compétition, des séparateurs ainsi que des tables d’arbitres. Des installations nécessaires pour organiser les entraînements dans de bonnes conditions, mais aussi pour accueillir des rencontres officielles.

De nouveaux équipements pour préparer les compétitions

L’arrivée de ce matériel doit permettre aux joueurs de s’entraîner dans des conditions adaptées aux exigences des compétitions. La section pourra également participer, dès la saison 2026-2027, aux compétitions organisées par la Ligue Grand Est de Tennis de Table. Pour l’ASPTT Bar-le-Duc, cet investissement accompagne donc une nouvelle étape dans le développement de la discipline au sein du club. Les équipements permettront notamment de disposer d’un cadre plus adapté pour les entraînements et les rencontres sportives.

La section souhaite également accueillir de nouveaux pratiquants et faire découvrir le tennis de table au plus grand nombre. Débutants ou joueurs déjà habitués à la discipline, chacun peut ainsi rejoindre l’aventure.