Ce rassemblement vise à mobiliser la communauté contre ces problématiques sociales majeures. Les organisateurs mettent en avant deux numéros essentiels : le 3919 pour les femmes victimes de violences et le 119 pour les enfants en danger. Ces lignes d’écoute permettront aux victimes et à leurs proches de s’informer et d’agir.

Le Département met également l'accent sur l’engagement communautaire à travers "La Conquérante 57", une marche solidaire de 5 km ouverte à tous, qui permettra de concrétiser ce soutien collectif. Une partie des bénéfices recueillis sera reversée à Inform’Elles, une association qui aide les femmes victimes de violences. L'événement ne se limite pas à la marche, il inclura également diverses épreuves sportives comme un raid multisports et des courses destinées aux enfants.

Cette initiative illustre l'engagement du Département dans la protection de l’enfance et l’accompagnement des familles. Les interventions de personnalités comme Marie-Louise Kuntz, Vice-Présidente déléguée à la Protection de l’enfance, montreront l’importance de cette lutte. En mobilisant le sport comme vecteur de solidarité et de prévention, le Metz Trophy Aventure vise à toucher un large public tout en transmettant un message fort sur la nécessité d'une vigilance collective face aux violences.