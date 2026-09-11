Dans l’Aisne comme ailleurs en France, l’aide est ouverte aux jeunes de 6 à 17 ans révolus dont le quotient familial du foyer allocataire, auprès de la CAF ou de la MSA, ne dépasse pas 699 euros. Le pass Sport concerne également certains jeunes en situation de handicap. Il est accessible aux 6-19 ans qui perçoivent l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et aux 16-30 ans bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Les étudiants boursiers jusqu’à 28 ans révolus peuvent aussi en profiter s’ils bénéficient d’une bourse ou d’une aide annuelle du Crous, ou d’une bourse régionale pour une formation sanitaire et sociale.

Comment utiliser le pass Sport ?

Le pass Sport peut être utilisé jusqu’au 31 décembre prochain. Lors de son inscription dans un club, une association ou une salle de sport participante, le bénéficiaire présente simplement son code. Si la structure accepte le dispositif, les 50 euros sont automatiquement déduits du prix de la licence ou de l’abonnement. Le dispositif peut être utilisé dans plus de 85 000 clubs et salles de sport répartis dans toute la France.



