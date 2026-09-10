Beauvais : la Frappadingue revient pour une cinquième édition









La ville de Beauvais accueillera la fameuse course à obstacles, la Frappadingue, le 13 septembre 2026, une expérience sportive et festive qui promet d’être mémorable. Pour la cinquième année consécutive, cet événement, soutenu par la municipalité, attirera des milliers de participants prêts à relever des défis variés sur des parcours de 5 à 6 km et de 10 à 12 kilomètres. Les coureurs devront surmonter des obstacles amusants comme des échelles, des ponts de singe et des bassins de boue, le tout dans une ambiance conviviale et dynamique.





Avant la Frappadingue, les plus jeunes auront l'opportunité de participer à la « Frappajeune » le 12 septembre. Cet événement est spécialement conçu pour les enfants âgés de 6 à 15 ans, leur permettant de s'amuser sur un parcours d'environ 2 kilomètres, adapté à leur âge et sécurisé. Les organisateurs encouragent également les participants à se déguiser pour ajouter une touche d'humour et de créativité à cette journée.





Le village de départ sera ouvert dès 8h du matin avec les premières courses commençant à 9h30. Les tarifs varient selon les parcours, avec un coût d'entrée débutant à 43 € pour le challenge S et à 53 € pour le challenge L. Les inscriptions se font sur le site officiel de l'événement. La Frappadingue se révèle être un excellent moyen de combiner sport et amusement, tout en favorisant l'esprit d'équipe et le dépassement de soi.