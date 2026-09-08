Hélène Schrub prend les rênes de la Ligue de Football Professionnel

«Le départ d’Arnaud Rouger est une perte importante pour la LFP. Quand la question de son remplacement s’est présentée, mon choix s’est naturellement porté vers Hélène, que je côtoie depuis de nombreuses années au sein du football français et dont le parcours, le professionnalisme et le sens de l’intérêt général forcent le respect. Son arrivée parmi nous est une excellente nouvelle pour la LFP. Son expérience reconnue du football professionnel, sa connaissance approfondie des enjeux des clubs et ses qualités de dirigeante seront des atouts précieux pour accompagner les transformations que notre institution doit conduire dans les prochains mois.», déclare Vincent LABRUNE, Président de la Ligue de Football Professionnel.

Son parcours

Diplômée de Sciences Po Paris et du Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges, Schrub a également occupé divers postes liés à la communication et à la gouvernance au sein du club lorrain. En parallèle de ses responsabilités au FC Metz, Hélène Schrub s'est investie dans le football français à travers son engagement à la Fédération Française de Football (FFF). Elle est membre du Comité Exécutif depuis 2021 et préside la Commission de l'Engagement, qui traite des enjeux sociétaux liés au sport. Cette nouvelle nomination à la LFP lui confère des responsabilités cruciales, notamment celle de conduire les transformations nécessaires au sein de l'institution face aux évolutions du football professionnel en France. Sa mission inclura la mise en œuvre des orientations stratégiques de la LFP ainsi que l'accompagnement des clubs et des partenaires lors des changements imposés par la récente loi sur le sport.