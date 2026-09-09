Amazon Leo, principal client commercial d'Ariane 6, a confié mercredi six lancements supplémentaires de satellites à la fusée lourde européenne, portant le total à 24 missions, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'annonce de ces lancements par Arianespace pour la filiale du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos a été faite à l'occasion du sommet international de l'espace, organisé à Paris, initié par le président français Emmanuel Macron.

L'autre groupe de Bezos, Blue Origin, ainsi que la société SpaceX d'Elon Musk sont absents, ayant déclaré forfait sur fond de rumeurs de pression de la Maison Blanche.

"Nous sommes très heureux de franchir cette nouvelle étape", a déclaré David Cavaillolès, président exécutif d'Arianespace, pour qui ces nouveaux contrats témoignent "de la confiance accordée à Ariane 6, à ses performances et à sa fiabilité".

En 2022, deux ans avant son entrée en service, "nous avons fait un pari sur Ariane 6, sur l’entreprise, sur leurs équipes, sur le lanceur et, plus largement, sur la capacité de lancement européenne. Et ce pari a porté ses fruits", a déclaré à l'AFP Chris Weber, un responsable d'Amazon Leo.

A ce jour, Ariane 64, la version à quatre boosters la plus puissante d'Ariane 6, a lancé depuis Kourou, en Guyane française, et placé en orbite basse 100 satellites pour la constellation d'Amazon Leo.

Le vol de juin, lançant 36 satellites dans l'espace, représente "la charge commerciale la plus importante jamais envoyée dans l'espace", a précisé Chris Weber à l'AFP.

Selon ce responsable d'Amazon Leo, la constellation de ce dernier compte actuellement "un peu moins de 400 satellites en orbite au total, ce qui est suffisant pour commencer à fournir le service".

L’objectif final est de dépasser 3.200 satellites.

"Les engagements de long terme de clients comme Amazon Leo contribuent à la montée en puissance du lanceur" et à "renforcer nos capacités pour répondre aux besoins de tous nos clients, tout en garantissant à l’Europe les moyens de déployer ses infrastructures spatiales critiques", a souligné David Cavaillolès.

"C’est cette complémentarité entre missions commerciales et institutionnelles qui fait la force d’Ariane 6", a-t-il conclu.

Arianespace a par ailleurs annoncé un accord en vue du lancement futur des satellites d'observation terrestre du groupe finlandais Iceye. Cette société, qui compte un millier de salariés, fournit ses services à sept Etats européens, à des fins de défense et renseignement, de surveillance de l'environnement et de gestion des assurances et des situations d'urgence.

"Ce partenariat illustre notre engagement pour maintenir un accès souverain à l'espace", a commenté David Cavaillolès, cité dans un communiqué.