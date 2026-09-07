



Genesis renforce son engagement envers le golf en organisant, en partenariat avec Genesis Villeneuve d’Ascq (GGP Auto), un événement exclusif au Golf du Touquet les 10 et 11 septembre 2026, rassemblant clients, partenaires et invités, ainsi que plusieurs grandes figures du golf français. Le programme comprend un Pro-Am et un « Skins Game » mettant en vedette six golfeurs professionnels reconnus, tels que Thomas Levet et Jean Van de Velde. Le Pro-Am offrira l'occasion aux invités de jouer aux côtés des professionnels, favorisant ainsi l'échange et la convivialité sur l'un des parcours les plus emblématiques d'Europe.





Ce rassemblement s'inscrit dans une volonté de Genesis de créer une expérience unique autour de ses valeurs d'excellence et d'élégance, reflétées dans son approche du luxe automobile. Les participants auront également la chance de découvrir la gamme 100 % électrique de Genesis, comprenant les modèles GV60, GV60 Magma, Electrified GV70 et Electrified G80, lors d'essais proposés pendant l'événement. L'entrée sera gratuite pour le public lors des compétitions, permettant à un plus large public d'assister à la compétition et d'apprécier l'atmosphère conviviale.





Le « Skins Game », prévu le 11 septembre, promet d'être un moment fort avec un format dynamique où chaque trou représente un nouvel enjeu. Cet événement souligne la relation forte entre Genesis et le golf, en mettant en avant des valeurs partagées telles que la précision et l'excellence. Charles Fuster, Brand Director de Genesis Motor France, a exprimé son enthousiasme quant à cette rencontre qui vise à offrir une expérience mémorable tout en promouvant les valeurs de la marque au-delà de l'automobile.