Innovation Days : Quand le sport innove pour devenir plus accessible

Cette première étape des Innovation Days 2026, portée par Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID), a mis en lumière les entreprises innovantes du territoire à l’occasion de la remise des Prix de l’innovation territoriale. La rencontre s’est poursuivie par une table ronde intitulée «Innover dans le sport, pour tous : du produit à l’expérience».

Le robot ne sera pas là pour remplacer le coach, mais pour l'aider La valeur ajoutée, c'est l'entraîneur qui l’apporte».

Fondateur de Baddy Plume, Van Minh Nguyen développe des solutions destinées à faciliter la pratique du badminton. Pour lui, l’innovation doit avant tout partir des besoins des utilisateurs. «Innover pour innover, ça ne sert strictement à rien ! Il faut être sur le terrain, observer les pratiquants et échanger avec les entraîneurs et les dirigeants de clubs». Il défend ainsi une technologie au service de l’humain. Le robot ne sera pas là pour remplacer le coach, mais pour l'aider. La valeur ajoutée, c'est l'entraîneur qui l’apporte».

Une vision que partage, à sa manière, Gérald Toumson, fondateur de LBC Running Society. À travers son activité, il mise sur des marques alternatives et des produits qui racontent une histoire, plutôt que sur la notoriété des grands équipementiers. «Je préfère proposer un produit qui a une forte innovation ou une histoire, plutôt qu'un produit que tout le monde porte simplement parce qu'une marque a fait une grosse campagne publicitaire». Pour lui, l'expérience passe aussi par la communauté, devenue un véritable moteur de développement. «C'est la richesse d'une marque aujourd'hui. Ce qui fait sa force, c'est justement la communauté qu'elle arrive à fédérer autour de ses valeurs».

Valentin Commarteau, CEO de Moha, a quant à lui présenté une approche qui dépasse la seule pratique sportive. Initialement spécialisée dans les programmes de sport en entreprise, sa société a progressivement développé des outils d'évaluation de la santé physique, mentale et sociale des salariés. «Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire avancer les choses» résume-t-il. En analysant les facteurs qui influencent le bien-être au travail, Moha entend ainsi aider les entreprises à agir sur leur organisation et leur environnement.

Trois approches différentes, mais une conviction commune : l'innovation sportive n'a de sens que si elle améliore concrètement les usages et la vie des pratiquants.



