Parmi les temps forts, une animation autour de la sécurité à vélo est organisée du 14 au 18 septembre sur la piste d’éducation à la sécurité routière de Borny. Le 16 septembre, une après-midi de sensibilisation destinée aux enfants et aux familles sera proposée à Montigny-lès-Metz, avec des ateliers consacrés aux déplacements à vélo et à la réparation. Le lendemain, une balade urbaine destinée aux seniors permettra de découvrir à pied plusieurs aménagements de la ville de Metz.

Un programme riche et varié

Le 19 septembre, les participants pourront notamment profiter d’une journée de transport sur le réseau LE MET’ avec un titre de voyage à 1 euro, ou découvrir les coulisses du réseau lors d’une visite du centre d’exploitation et de maintenance. D’autres rendez-vous sont programmés jusqu’au début du mois d’octobre, parmi lesquels des balades à vélo, une vélo-école destinée aux enfants, la 31e randonnée des lavoirs, une balade organisée par Metz à Vélo ou encore la manifestation Rose and Roll. La programmation complète rassemble ainsi des activités destinées à différents publics autour des mobilités et des déplacements sur le territoire métropolitain.



