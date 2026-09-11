Creusot-Montceau : un appel à projets pour réduire les déchets

La Communauté urbaine Creusot Montceau ouvre une nouvelle édition de son appel à projets «Moins de déchets, ici c'est possible !». L'initiative finance des actions locales de prévention des déchets, portées par des associations, coopératives, mutuelles ou sociétés à utilité sociale. Les candidatures sont à déposer avant le 18 octobre 2026. Le dispositif comprend deux volets. Le premier soutient l'animation d'ateliers grand public, avec une aide pouvant atteindre 80% des dépenses, plafonnée à 1.500 euros en investissement et 400 euros en fonctionnement. Le second finance des projets de réduction ou de réemploi des déchets, avec une subvention allant jusqu'à 80% des dépenses éligibles, dans la limite de 5.000 euros.

Une sélection en plusieurs étapes

Les projets doivent porter sur la prévention des déchets, le tri ou la lutte contre les dépôts sauvages, et se dérouler sur le territoire de la Communauté urbaine, même si la structure candidate est basée ailleurs. Un jury technique examine d'abord l'éligibilité des dossiers, avant leur passage en commission consultative, puis leur vote final par le conseil communautaire. Cette initiative s'inscrit dans le Programme local de prévention des déchets ménagers, adopté en 2022, qui vise à améliorer la gestion des déchets sur le territoire. Les candidatures sont à envoyer par mail à prevention.dechet@creusot-montceau.org ou par courrier à la Communauté urbaine Creusot Montceau.