Hallencourt rejoint les villes ambassadrices des 20 ans du Pasteurdon

Hallencourt figurera parmi les collectivités mobilisées pour la 20e édition du Pasteurdon. La commune de la Somme rejoint ainsi le programme inédit «Villes Ambassadrices» lancé par l’Institut Pasteur à l’occasion de cet anniversaire. L’objectif est de renforcer la mobilisation locale autour du financement de la recherche biomédicale et de relayer l’appel aux dons auprès du grand public.



L’initiative réunit des collectivités de différentes régions françaises. Hallencourt s’inscrit ainsi dans un réseau qui associe des communes de tailles et de territoires variés. Le dispositif doit contribuer à donner davantage de visibilité à la campagne nationale, tout en rapprochant les enjeux de recherche des habitants. Depuis 2007, le Pasteurdon permet de soutenir les travaux scientifiques de l’Institut Pasteur. Pour cette édition 2026, trois priorités sont mises en avant : les cancers, les maladies infectieuses émergentes et les pathologies neurologiques et neurodéveloppementales.

Une campagne nationale

Le Pasteurdon se déroulera du 8 au 11 octobre 2026. Cette édition anniversaire sera notamment soutenue par Kad Merad et Julia Vignali, parrain et marraine de l’Institut Pasteur. À travers les «Villes Ambassadrices», l’institut souhaite également rappeler que le soutien à la recherche peut mobiliser les territoires au-delà des grands centres scientifiques.



À Paris, le campus de l’Institut Pasteur ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 10 octobre. Les visiteurs pourront découvrir certains laboratoires, rencontrer des chercheurs et mieux comprendre les travaux consacrés aux grands enjeux de santé. Cette opération complétera la mobilisation menée localement par les collectivités partenaires, dont Hallencourt, autour des 20 ans du Pasteurdon.