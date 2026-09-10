Dans le cadre de son OPAH-RU, Mâconnais-Beaujolais Agglomération renforce son accompagnement des copropriétés engagées dans une rénovation énergétique. Trois ateliers sont programmés les 24 septembre, 1er et 12 octobre 2026, dans les locaux de l’Agglomération, au 67 esplanade du Breuil à Mâcon. Chaque session durera 1h30 et comprendra une présentation suivie d’un temps d’échange.



Le premier rendez-vous, prévu le 24 septembre de 18h à 19h30, sera consacré au lancement d’un projet de rénovation globale. Le 1er octobre, les participants pourront découvrir les principales étapes, de la conception jusqu’au chantier. Enfin, le 12 octobre, l’atelier portera sur le budget et les aides financières disponibles. Les séances sont indépendantes et peuvent être suivies séparément. L’objectif est notamment de permettre aux copropriétaires de mieux anticiper les travaux, de réduire les charges et d’améliorer le confort thermique des logements.

Un accompagnement après les ateliers

La rénovation énergétique en copropriété peut nécessiter plusieurs décisions, notamment lors des assemblées générales, ainsi qu’un montage technique et financier. L’Agglomération s’appuie donc sur le bureau d’études Urbanis pour proposer un accompagnement personnalisé et gratuit aux copropriétés volontaires après les ateliers.



Cet appui pourra concerner la gouvernance de la copropriété, l’organisation des assemblées, les choix techniques ou encore l’analyse des devis. Les financements mobilisables pourront également être étudiés, notamment les aides de l’Anah, les certificats d’économies d’énergie (CEE) et les dispositifs locaux. Les copropriétés rencontrant des difficultés financières ou juridiques pourront aussi bénéficier d’un examen de leur situation.



Les ateliers sont ouverts aux copropriétaires dont l’immeuble se situe dans le périmètre de l’OPAH-RU. L’inscription est obligatoire avant le 21 septembre 2026, par courriel à habitat-cohesionurbaine@mb-agglo.com ou au 03 85 21 94 12.