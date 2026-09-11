Cette une nouvelle page pour la transition énergétique dans le département de l'Oise. À travers cette signature, le SE60, le SEZEO, l'ADEME et les services de l'État réaffirment leur volonté d'accélérer la transition énergétique sur l'ensemble du territoire départemental. L'ambition ? Multiplier les projets, renforcer l'accompagnement des porteurs d'initiatives en matière de chaleur renouvelable pour le monde économique et les collectivités, tels qu'une installation géothermique, une chaufferie biomasse ou un réseau de chaleur. «La transition énergétique concerne les collectivités, mais également les entreprises, les artisans, les agriculteurs, les industriels et l’ensemble des acteurs économiques qui font vivre notre territoire», exprime Eric Guérin, président du SE60.

Concrètement, le Contrat Chaleur Renouvelable Territorial (CCRt) de l'Oise est un outil opérationnel destiné à accélérer le développement des projets de chaleur renouvelable au bénéfice des collectivités, des entreprises, des exploitations agricoles et de l'ensemble des acteurs du territoire à travers des accompagnements. Pour la durée du contrat, qui dure trois ans de 2026 à 2029, l'objectif est de mobiliser 8,8 millions d'euros de financements, d'accompagner au minimum 25 projets et de produire 20GWh/an de chaleur renouvelable.

Ce contrat est signé dans un contexte où l'énergie est devenue stratégique : son coût et son poids sur les budgets, la volatilité des prix et le changement climatique résultent d'actions à mettre en place. «Nous devons être capables de produire localement une partie de l’énergie dont nous avons besoin et de conserver

davantage de valeur sur notre territoire», rappelle Eric Guérin.

Une coopération inédite

Porté conjointement par le SE60 et le SEZEO - les deux syndicats sont historiquement impliqués aux côtés des communes – le Contrat Chaleur Renouvelable Territorial de l'Oise entend aller plus loin dans l'accompagnement et le développement de la chaleur renouvelable.

Analyse des besoins, identification des solutions, mobilisation des aides disponibles, expertise technique et sécurisation des choix d'investissement.... l'objectif est de permettre à davantage de projets de voir le jour, notamment dans les territoires ruraux. Ce contrat mobilisera également le Fonds Chaleur de l'ADEME pour les porteurs de projets locaux et simplifiera l'accès à des dispositifs parfois perçus comme complexes. «L’enjeu est de bâtir, territoire par territoire, un mix énergétique intelligent, progressif et pragmatique», définit le président du SE60.