Le Grand Chalon organise sa rentrée 2026 autour de plusieurs axes, avec un objectif affiché : faciliter le quotidien des habitants et prendre soin de leur cadre de vie. La collectivité accompagne d'abord tous les élèves, du primaire jusqu'au supérieur. Dans les écoles, de nouveaux programmes d'éducation à l'écologie et à la santé démarrent avec des animateurs dédiés. Une semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire est prévue du 3 au 6 novembre pour les collégiens. Les lycéens bénéficieront d'un forum post-bac en novembre. Les étudiants, eux, reçoivent un kit de bienvenue et un chéquier de bons plans dès leur arrivée. Deux journées d'intégration sont organisées les 22 et 24 septembre, avec une opération solidaire, une rencontre sportive au Colisée et une soirée à l'Espace des Arts.

Emploi, quotidien et solidarité en ligne de mire

L'insertion professionnelle fait aussi partie des priorités affichées. Un village des métiers de l'industrie se tient le 10 octobre place de Beaune, à Chalon-sur-Saône. Un salon de l'emploi, de l'alternance et de la formation suit le 29 octobre, au Parc des expositions.

Côté services, la mobilité, l'habitat, la gestion des déchets, l'eau et la petite enfance reprennent leur rythme habituel après l'été. Face à l'arrivée des jours plus courts, l'accueil des personnes sans-abri se prépare déjà. Une collecte alimentaire est programmée en novembre par l'épicerie sociale. Plusieurs campagnes de santé publique démarrent également, dont Octobre rose et des semaines dédiées à la santé mentale. Enfin, le sport et la culture redémarrent, avec la réouverture de l'espace nautique le 7 septembre et le premier match de championnat de l'Élan Chalon, le 26 septembre.