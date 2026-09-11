Laon est une ville étudiante et tient à soigner ses nouveaux arrivants. Le mardi 22 septembre, la Journée d'accueil des étudiants (JAE) aura lieu sur la Promenade Saint-Martin. Orchestré par la Direction des Solidarités de la Ville de Laon, en synergie avec l'Université de Picardie Jules-Verne, le Crous Amiens-Picardie, l'Opal et le Pays de Laon, cet événement se veut fédérateur et rassemble étudiants, associations et partenaires locaux sur les remparts de la cité médiévale. «Cette journée répond à deux objectifs stratégique pour la Ville : l'intégration et la cohésion sociale c'est-à-dire créer du lien dès les premiers jours, orienter vers les services clés comme la santé, le logement, les transports, les aides et sensibiliser aux enjeux de prévention, souligne Eric Delhaye, maire de Laon. Et puis cela participe à l'attractivité du territoire de promouvoir la dynamique laonnoise, de valoriser les engagements pour la jeunesse et d'encourager une implication durable dans la vie locale».

Environ 2000 étudiants à Laon

La Ville de Laon compte environ 2 000 étudiants avec la présence de l'IUT, l'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers), l'Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation), les BTS des deux lycées, les apprentis des centres Laho, de l'Aftral ou encore de l'Apradis. L'an dernier, environ 800 jeunes avaient participé à cette JAE dont la thématique 2026 inédite sera la Féria étudiante. Les étudiants sont invités à venir habillés avec un haut blanc alors qu'un foulard bleu leur sera offert, le blanc et le bleu étant les couleurs de la Ville de Laon. Au cœur de l'après-midi, une olympiade inter-établissements sera organisée avec un parcours du combattant, du tir à la corde, du biathlon laser, du poolball. Si la Color Run n'aura pas lieu cette année, par souci de renouvellement, un taureau mécanique sera présent sur place.

Les étudiants retrouveront sur place un Village de la vie étudiante avec quatre pôles : établissements et associations étudiantes, prévention et accès aux soins, engagement citoyen et jobs étudiants, et détente et loisirs. L'occasion de s'informer pêle-mêle sur son cursus, les services de vie du campus, la vie associative étudiante, les services dédiés à la santé, les associations locales et le bénévolat, les offres de jobs étudiants ou encore les activités de bien-être, culturelles et les loisirs sportifs et créatifs de la ville.

Journée d'accueil des étudiants, mardi 22 septembre de 13h30 à 17h, Promenade Saint-Martin à Laon, village étudiant, animations (musique, danse, jeux traditionnels, foodtruck, lots à gagner...), olympiades.