Une consultation auprès des habitants pour recueillir leur avis sur le futur du complexe aquatique. Jusqu’au 15 octobre, chacun est invité à donner son avis sur l’équipement et à exprimer ses attentes pour le Citélium de demain, un équipement qui vient de fêter ses 10 ans. Alors que la délégation de service public (DSP) actuelle du Citélium arrivera à son terme en 2027 et qu'une nouvelle DSP va être établie, la CARCT souhaite connaître l'avis de ses administrés qu'ils fréquentent assidûment le complexe ou pas.

Mieux identifier les attentes

Horaires, tarifs, activités, propreté et entretien, disponibilité des bassins, accueil des familles, des scolaires et des associations, accessibilité ou encore information des usagers : à travers un questionnaire rapide, l’agglomération souhaite mieux connaître les usages actuels du Citélium et identifier les améliorations attendues. L’enjeu est de recueillir les besoins exprimés par les habitants et les usagers afin de nourrir la réflexion sur le fonctionnement futur du Citélium.

«Citélium est un équipement majeur du sud de l’Aisne et son avenir mérite une réflexion à la hauteur de ce qu’il représente pour nos habitants, note Sébastien Eugène, président de la CARCT. La fin de la délégation de service public actuelle nous donne l’occasion de réinterroger son fonctionnement et de fixer de nouvelles ambitions. Nous ne voulons pas le faire sans écouter celles et ceux qui utilisent le Citélium, mais aussi ceux qui aujourd’hui ne le fréquentent pas (...)».

Les participants sont également invités à se prononcer sur leurs priorités pour l’avenir. Les réponses sont anonymes et la consultation est ouverte jusqu’au 15 octobre. Le questionnaire, d’une durée d’environ cinq minutes, est disponible en ligne.