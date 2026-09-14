Montescourt-Lizerolles : L'extension de l'école inaugurée

De nouveaux locaux et de l'espace en plus pour les élèves comme pour les équipes pédagogiques. Les élèves de l'école de ce village du Saint-Quentinois ont pu découvrir de nouveaux espaces depuis la rentrée scolaire : une cantine flambant neuve, un dortoir, une salle de motricité ainsi que des nouveaux sanitaires. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés en présence de Pierre-Jean Verzelen, président du Conseil départemental de l'Aisne et de Stéphane Linier, maire de la commune et conseiller départemental du canton. Cette réalisation constitue un investissement majeur pour le village. Elle offre désormais aux enfants des locaux modernes, fonctionnels et adaptés à leurs besoins, tout en améliorant durablement les conditions d'accueil des familles et de la communauté éducative.

Un projet lancé en 2024

Le Département a en effet largement soutenu ce projet d'ampleur lancé en 2024. D'un montant total de 1,165 million d'euros, l'extension a bénéficié du financement du Département à hauteur de 25% (291 358€) via le dispositif d'aide aux communes Aisne Partenariat Investissement (API). En plus d'une extension, le projet a en fait consisté à rapatrier l’école maternelle Étienne-Mansart avec l’école primaire du centre, qui se trouve près de la mairie. Une opération qui devrait simplifier la vie des parents qui ont plusieurs enfants d'âges différents et permettre aux enseignants de mieux travailler ensemble.