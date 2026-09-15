Deux lycées mosellans font évoluer leur offre de formation pour 2026

Au total, 54 évolutions sont prévues dans la région, avec notamment des ouvertures de formations, des transformations de cursus et des adaptations de certains parcours. La Région Grand Est et l’Éducation nationale travaillent conjointement à leur mise en œuvre, notamment sur les équipements et les contenus pédagogiques. Dans le Nord Lorrain, deux établissements sont concernés.

Un CAP transformé à Algrange

Au lycée professionnel Saint-Vincent de Paul, à Algrange, le CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie évoluera à partir de la rentrée 2026. Le cursus, actuellement proposé sur un an, sera désormais organisé sur deux années. Cette nouvelle formule intégrera une coloration sociale, avec une préparation des élèves à l’accompagnement de différents publics, notamment les personnes âgées, malades ou en situation de handicap.

Une nouvelle formation dans le transport à Talange

À Talange, le lycée polyvalent Gustave Eiffel ouvrira un CAP Conducteur agent d’accueil en autobus et autocar. Préparée en deux ans, cette formation doit répondre aux besoins du secteur du transport et de l’accueil des voyageurs. Pour accompagner cette ouverture, la Région Grand Est prévoit un investissement de 250 000 euros destiné notamment à l’installation d’un bus pédagogique au sein de l’établissement. Ces deux évolutions traduisent l’adaptation progressive de l’offre de formation aux besoins identifiés dans les territoires, notamment dans les secteurs confrontés à des difficultés de recrutement.