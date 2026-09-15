Une centaine de personnes s'est rassemblée mardi près du ministère de l'Economie, à Paris, à l'initiative d'un collectif d'une cinquantaine d'organisations environnementales, d'infirmiers et d'étudiants pour dire "stop à l'austérité climatique", à quelques jours de la présentation du budget 2027.

Sur l'estrade d'un camion garé devant la foule, des représentants de France Nature Environnement, de la Ligue des droits de l'homme ou encore du Syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France ont pris la parole à tour de rôle.

Tous ont demandé des mesures en faveur du climat et de l'adaptation au dérèglement climatique, après un été historiquement chaud, marqué par des canicules et incendies à répétition, qui ont montré les failles de la préparation du pays.

"On est devant Bercy pour demander un budget à la hauteur de l'urgence climatique", a clamé Axèle Gilbert, chargée de plaidoyer chez France Nature Environnement (FNE), devant le public, dont certains membres brandissaient une couverture de survie siglée du message "symbole de l'inaction climatique", ou encore une pancarte "incendies, canicules : +7300 décès".

"On veut un rétablissement du Fonds vert pour le climat tel qu'il était en 2024", a-t-elle notamment déclaré. Si celui-ci, destiné à développer des projets dans les collectivités, devrait d'ores et déjà être revu en hausse à 1 milliard d'euros pour 2027, après une année 2026 de vache maigre, il avait néanmoins été porté à 2,5 milliards d'euros en 2024.

Pour boucler 2026, le gouvernement a annoncé vendredi l'annulation de 500 millions d'euros de crédits, ciblant notamment les programmes consacrés à l'écologie et au service public de l'énergie, afin de financer le plan d'urgence pour l'agriculture.

Estimant qu'il "n'est pas possible de faire abstraction de ce qui s'est passé cet été", et que les réponses du gouvernement ne sont "pas à la hauteur", Jean-François Julliard, directeur général de FNE, espère lancer une dynamique de mobilisation jusqu'au vote parlementaire du budget.

Un appel entendu notamment par Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national professionnel des infirmiers CFE-CGC, et intervenant du rassemblement.

"En tant que soignants, on est dans une logique de santé environnementale: toutes les familles sont confrontées à l'asthme, le diabète, le cancer", a-t-il déclaré à l'AFP.

Il ne réclame pas "d'argent magique" mais des mesures faisables "à moyens constants", telles qu'un repérage des personnes vulnérables à domicile pendant les canicules pour les mettre à l'abri, ou l'adaptation des logements vulnérables aux grosses chaleurs.

Matignon procède ces jours-ci aux derniers arbitrages pour le projet de loi de finances de 2027, qui sera présenté le 30 septembre.