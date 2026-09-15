La Meurthe-et-Moselle vibrera au rythme des Semaines de l’évolution professionnelle, du 5 au 16 octobre 2026. Coorganisé par l'Apec et Avenir Actifs, cet événement entièrement numérique propose 70 webinaires gratuits pour guider les salariés, indépendants et dirigeants dans leurs transitions professionnelles.

Les participants pourront aborder des thématiques cruciales comme l'utilisation du CPF ou la gestion des menaces sur l'emploi. Pour les entreprises locales, des sessions aborderont des sujets comme l'usure professionnelle et le burn-out. Le format digital assure une accessibilité totale depuis Nancy, Longwy ou Lunéville.

Un ancrage territorial fort depuis Laxou

Né dans le Grand Est, cet événement s'appuie sur une expertise locale solide. En Meurthe-et-Moselle, le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est piloté depuis Laxou par le groupement CCI Formation EESC / CIBC54. Ce pôle gère un réseau de 108 conseillers répartis sur 71 sites à travers toute la région, incluant la Meuse, la Moselle, les Vosges, ainsi que les départements d'Alsace et de Champagne-Ardenne. Entre 2020 et 2025, cette structure a accompagné près de 75 000 actifs, affichant un taux de satisfaction de 96%.

Ce rendez-vous s'impose comme une opportunité pour sécuriser les parcours professionnels des Meurthe-et-Mosellans. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur www.semaines-evolution-professionnelle.fr