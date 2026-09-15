La Baie de Somme obtient le Gold Award Green Destinations

La baie de Somme vient d’obtenir le Gold Award Green Destinations, à l’issue de son premier audit réalisé cet été. Green Destinations est un programme international d’évaluation des destinations en matière de tourisme durable, dont le référentiel est reconnu par le global sustainable tourism council (GSTC).



Outil au service du programme d’actions du grand site de France

La démarche permet à la fois d’évaluer les actions engagées et d’identifier les marges de progression. En baie de Somme, elle a été conçue comme un outil au service du programme d’actions du grand site de France et, plus largement, comme un moyen de mettre en perspective les différentes politiques conduites sur le territoire.

Elle conforte la complémentarité des démarches portées à travers le grand site de France baie de Somme, le parc naturel régional baie de Somme Picardie maritime et le pays d’art et d’histoire, mais aussi les actions menées en matière de préservation des espaces naturels, de mobilités durables, de gestion des fréquentations et d’accompagnement des acteurs touristiques.

Le rapport souligne à ce titre l’existence d’un ensemble de politiques structurantes intégrant les enjeux de tourisme durable, de transition écologique, de biodiversité et de maîtrise du développement touristique.

Note de 10/10 pour le volet «Nature & Paysages».

Avec un niveau or, cette reconnaissance conforte les démarches engagées en faveur de la préservation des patrimoines, de la transition écologique, d’un tourisme plus responsable et d’une meilleure gestion des fréquentations. Le patrimoine naturel et paysager obtient la note maximale de 10/10 pour le volet «Nature & Paysages».

L’audit sur site s’est déroulé les 27 et 28 juillet. Il a associé des représentants du syndicat mixte baie de Somme grand littoral picard, du parc naturel régional, des élus, des gestionnaires d’espaces naturels, associations et acteurs socio-professionnels. Le rapport souligne une «dynamique territoriale structurée», particulièrement en matière de préservation des écosystèmes et de gestion des espaces sensibles.

Présidente du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard, Sabrina Holleville-Milhat souligne que : «Cette reconnaissance vient conforter le travail mené depuis de nombreuses années par l’ensemble des acteurs. Les nombreuses démarches engagées participent d’une même ambition : préserver ce qui fait la singularité de la baie tout en permettant aux habitants et aux visiteurs d’en bénéficier durablement, sans oublier les activités économiques qui façonnent elles aussi l’identité et la vie de notre territoire».