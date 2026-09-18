Le Smédar sort du classement Seveso seuil bas

Depuis le 1er juillet, le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen (Smédar) n’est plus soumis au classement Seveso seuil bas. La décision, officialisée par arrêté préfectoral au cours de l’été, fait suite à une demande adressée par le syndicat à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal).

Le classement Seveso seuil bas avait été instauré en 2016, notamment en raison des conditions de stockage des cendres produites par l’unité de valorisation énergétique (UVE), qui traite notamment les ordures ménagères. La quantité maximale stockée pouvait alors justifier ce classement en raison du risque environnemental pour le milieu aquatique.

Depuis plusieurs années, le Smédar modernise ses installations et fait évoluer ses procédés industriels. «Le process de collecte et de stockage des cendres a été modernisé, permettant notamment de réduire aujourd’hui le stockage à un niveau inférieur au seuil réglementaire de 200 tonnes», indique le Smédar.

«La sécurité [...] reste une priorité absolue »

«Ne plus être classé Seveso ne signifie évidemment pas que nous diminuons notre niveau d’exigence en matière de sécurité. Bien au contraire. La sécurité de nos agents, de nos installations et de l’environnement reste une priorité absolue», rappelle Stéphane Barré, président du Smédar.

Créé en 1999, le syndicat assure le traitement et la valorisation des déchets de plus de 630 000 habitants, notamment sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie et de plusieurs intercommunalités voisines. Avec 230 agents, il traite et valorise chaque année plus de 460 000 tonnes de déchets.