Saône-et-Loire : un feu de forêt mobilise 66 pompiers près de Bibracte

Un incendie s’est déclaré peu après 5h, mercredi 16 septembre, à Saint-Léger-sous-Beuvray, en Saône-et-Loire. Le feu a rapidement mobilisé les secours. Le terrain pentu et difficile d’accès compliquait les opérations. Au plus fort de l’intervention, 66 pompiers et 31 engins étaient engagés. Un vent de nord-ouest soufflait également sur le secteur.



Le feu a été maîtrisé en environ 45 minutes. Les vérifications menées sur place ont permis d’établir que trois hectares avaient été touchés, contre une dizaine initialement menacés. Le sinistre n’est toutefois pas considéré comme totalement fixé en raison de difficultés liées au ravitaillement en eau. Les pompiers restent mobilisés afin d’éviter toute reprise tandis que l’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

Bibracte sous surveillance

La configuration du terrain et la présence de feuillus et de résineux faisaient craindre une propagation vers le site archéologique de Bibracte, situé sur le mont Beuvray. Les conditions ne permettaient pas non plus l’intervention d’agriculteurs avec leurs moyens habituels.



Bibracte correspond aux vestiges d’une ancienne cité gauloise occupée par les Éduens. Découverte au XIXe siècle, elle a fait l’objet de premières fouilles à partir de 1867. Les recherches archéologiques ont ensuite repris en 1984, après plusieurs décennies d’interruption. Le site, situé entre la Saône-et-Loire et la Nièvre, constitue aujourd’hui un important lieu de recherche et de découverte du patrimoine gaulois.