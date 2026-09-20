Auteur de plus de 90 ballets donnés en France comme à l'étranger, Thierry Malandain, chorégraphe multi-récompensé, tourne la page de la création pour se recentrer sur l'"accompagnement artistique" et continuer de faire vivre son riche répertoire.

Le 31 décembre, l'artiste de 67 ans laissera la tête du Malandain Ballet Biarritz - Centre chorégraphique national, premier centre contemporain de style classique qu'il avait fondé en 1998 à la demande du ministère de la Culture.

Bardé de distinctions, le chorégraphe est, avec Blanca Li et Angelin Preljocaj, l'un des trois premiers membres de la section chorégraphie de l'Académie des Beaux-Arts, où il a été installé officiellement en 2022.

"Dans chaque ballet, j'ai mis beaucoup de moi-même", raconte à l'AFP cet ancien danseur classique ayant fait un bref passage à l'Opéra de Paris, puis aux Ballets du Rhin et de Nancy avant de s'arrêter à 26 ans pour créer.

Avec son écriture ciselée, ses pièces, à la fois propres recherches ou commandes de théâtres, revisitent des contes ("Cendrillon"), des classiques ("L'Oiseau de feu"), des mythes ("Noé") ou racontent l'époque, tel son "Sinfonia" (2021), ballet sarcastique sur le Covid.

A la tête d'une troupe de 22 artistes permanents qui assurent une centaine de représentations chaque année, le chorégraphe aux quarante ans de carrière compte quelque 90 pièces à son actif.

Mais aujourd'hui, il "ne trouve pas l'envie de créer", confie-t-il.

La suite sera donc tournée vers l'accompagnement artistique d'autres danseurs, par exemple pour l'Opéra de Metz où sera prochainement remontée "Une dernière chanson" (2012) ou en mars, pour "Nocturnes" (2014) à l'Opéra de Paris.

Sa première compagnie, Temps présent, a été "réactivée" avec deux acteurs en son sein pour faire ce travail d'accompagnement.

"Mes ballets vont continuer à être donnés un peu partout", rassure celui qui présente trois pièces - la dernière, "Minuit et demi ou le corps mystérieux" (2025) ainsi que "L'oiseau de feu" (2021) et "Boléro" (2001) - au Théâtre des Champs-Élysées à Paris de mardi à samedi.

Son ballet "Les saisons" sera lui interprété à Perpignan, Béziers, et en Allemagne cet automne.

Extraterrestre

C'est presque par hasard que Thierry Malandain est devenu chorégraphe.

Danseur, "j'ai toujours beaucoup dessiné", dit-il, racontant son ambition d'être créateur de costumes et décors. Un jour, il répond à un concours de chorégraphie, avec six de ses camarades. Ils remportent le premier prix, puis le suivant et le suivant encore... Ainsi est née sa première troupe, qui s'est d'abord installée dans les Yvelines puis à Saint-Etienne.

L'un des rares Français à définir son style comme néo-classique nuance pourtant : "la danse d'où je viens, la danse académique, a toujours évolué". "Ce vocabulaire s'est à chaque fois enrichi des préoccupations du moment", ajoute celui qui n'a quasiment jamais utilisé les pointes dans ses œuvres.

Avec pour centre d'intérêt "l'être humain", il dit avoir voulu tourner tous ses ballets "autour de l'amour, la vie, la mort".

"Aujourd'hui, je me sens un peu comme un extraterrestre. Je vois bien que ma danse est loin des préoccupations des chorégraphes bien plus jeunes, et c'est normal, ils sont le reflet de leur époque", ajoute le directeur artistique du festival Le temps d'aimer, qui a soutenu la danse sous toutes ses formes.

Au Malandain Ballet Biarritz, une transition douce, "qui se passe bien", a été mise en place avec son successeur, Martin Harriague.

Ce chorégraphe atypique, qui fut artiste associé à la compagnie de 2018 à 2021, est arrivé dans la danse à l'âge de 19 ans seulement, racontant avoir eu subitement la vocation lors d'une représentation du "Casse-Noisette" de Thierry Malandain.

Avant la séparation, les deux artistes ont prévu pour la fin d'année un spectacle associant une pièce chacun : "L'amour sorcier" pour Thierry Malandain et "Don Quichotte" pour Martin Harriague.