Meuse : les collectivités appelées à mieux protéger l’eau potable

Les collectivités meusiennes confrontées à des problèmes de pollution diffuse de leurs captages peuvent candidater à ce dispositif. L’agence de l’eau Rhin-Meuse prévoit d’accompagner 30 aires d’alimentation de captages sur le bassin, avec une enveloppe de 500 000 euros. L’assistance à maîtrise d’ouvrage, prévue pour une durée de 24 mois, doit notamment permettre de mieux connaître la ressource, d’identifier les pressions exercées sur les captages et de structurer les actions de protection. La démarche concerne notamment les pollutions d’origine agricole. En Meuse, le Département accompagne déjà les collectivités dans des démarches de protection des captages et d’animation agricole, notamment à Ambly-sur-Meuse et Euville.

La protection de l’eau devient un enjeu économique

À l’échelle nationale, la préservation des ressources en eau représente également un enjeu pour les collectivités et les territoires. Anticiper les pollutions et mieux connaître la vulnérabilité des captages permet de cibler les investissements nécessaires à la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Face aux effets du changement climatique et à l’évolution des besoins, les politiques de l’eau cherchent ainsi à privilégier la prévention et une gestion plus durable des ressources. L’agence de l’eau Rhin-Meuse présente d’ailleurs son dispositif comme un moyen de préserver la ressource tout en optimisant les investissements.