Environnement
Meuse (55) Meuse (55)
En bref

Meuse : les collectivités appelées à mieux protéger l’eau potable

En Meuse, les collectivités gestionnaires de l’eau potable peuvent bénéficier du nouvel accompagnement proposé par l’agence de l’eau Rhin-Meuse pour protéger leurs ressources. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 décembre 2026, avec une assistance technique entièrement financée par l’agence.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Peter / Adobe stock.

© Peter / Adobe stock.

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 21 septembre 2026 - Mis à jour le 21 septembre 2026

Les collectivités meusiennes confrontées à des problèmes de pollution diffuse de leurs captages peuvent candidater à ce dispositif. L’agence de l’eau Rhin-Meuse prévoit d’accompagner 30 aires d’alimentation de captages sur le bassin, avec une enveloppe de 500 000 euros. L’assistance à maîtrise d’ouvrage, prévue pour une durée de 24 mois, doit notamment permettre de mieux connaître la ressource, d’identifier les pressions exercées sur les captages et de structurer les actions de protection. La démarche concerne notamment les pollutions d’origine agricole. En Meuse, le Département accompagne déjà les collectivités dans des démarches de protection des captages et d’animation agricole, notamment à Ambly-sur-Meuse et Euville.

La protection de l’eau devient un enjeu économique

À l’échelle nationale, la préservation des ressources en eau représente également un enjeu pour les collectivités et les territoires. Anticiper les pollutions et mieux connaître la vulnérabilité des captages permet de cibler les investissements nécessaires à la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Face aux effets du changement climatique et à l’évolution des besoins, les politiques de l’eau cherchent ainsi à privilégier la prévention et une gestion plus durable des ressources. L’agence de l’eau Rhin-Meuse présente d’ailleurs son dispositif comme un moyen de préserver la ressource tout en optimisant les investissements.