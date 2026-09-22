Kallista Energy va mettre en service le premier site de stockage d’électricité raccordé au réseau de transport d’électricité de la Somme, à Saleux. Un projet industriel d'un montant de 100 millions d'euros qui offre une capacité de stockage de 240 MWh et d’une puissance de flux de 120 Mwh. «C'est vraiment nouveau ! Ce site est l’un des plus importants de France connecté au réseau RTE», se félicite Johann Tardy, le président du groupe Kallista Energy, producteur européen d’énergies renouvelables né en 2005.

Ce site initié il y a quatre ans, sera mis en service en janvier 2027. Après un an de travaux, la structure comprend 88 conteneurs verts alignés sur deux rangées. Dans ces grosses armoires, des batteries lithium qui stockent l'énergie alimentée par le réseau de transport d'électricité RTE. Les cellules de batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) sont fournies par Envision AESC, une entreprise leader dans le domaine des technologies de batteries. «Il faut que la production suivent la demande. Le site de Saleux va permettre de résoudre le problème historique de l'équilibre offre-demande, et la problématique de la variabilité des énergies renouvelables».Le financement bancaire du site de Saleux est assuré par les partenaires de longue date du groupe que sont Landesbank Saar (SaarLB) et BNP Paribas.

«Saleux, commune énergique»

Alors que le mix énergétique de notre pays est en pleine mutation, le stockage électrique de grande capacité est une solution d’avenir. L’énergie est stockée quand la production atteint son pic et restituée dans le réseau national quand elle est plus faible. «Saleux est véritablement une commune énergique qui contribue de façon concrète aux enjeux environnementaux de demain», se réjouit la maire de Saleux Isabelle Rambour. La capacité de stockage du site équivaut à l'énergie nécessaire pour alimenter en électricité 20 000 foyers de la métropole amiénoise pendant toute une journée. «Les batteries se rechargent, par exemple, quand l’énergie éolienne ou solaire est abondante et cette énergie est restituée au moment de pics de consommation. Nous bâtissons un système énergétique plus propre et plus sûr. La baisse du coût des batteries rend aussi cette technologie compétitive à grande échelle», ajoute Clément Chen, porte-parole d'Envision AESC, qui avait déjà mis en service une Gigafactory de batteries de 10 GWh dans les Hauts-de-France, à Douai en juin 2025.

Une fois le site de Saleux en service, Engie assurera son exploitation commerciale. Kallista Energy a également lancé un chantier de 100 millions d'euros cet été, à Neuilly-en-Thelle, proche de Beauvais dans l'Oise avec une mise en service prévue au printemps 2028.