Longwy : le forum «Âge et handicap» s’ouvre au gymnase Gérald-de-Kanel

Coorganisé par le Conseil départemental et le CCAS, ce rendez-vous a rassemblé professionnels et grand public pour booster le lien social et structurer les solutions de prévention santé dans le Pays Haut.

Une matinée professionnelle pour structurer la filière de la Silver Économie

Le forum s'est ouvert le 25 septembre à Longwy sous la forme d'un carrefour stratégique pour les acteurs institutionnels et privés de l'ESS. Les experts ont débattu des opportunités économiques liées aux services à la personne, aux activités physiques adaptées et à l'emploi à domicile via le CESU. Cette concertation approfondie vise à optimiser l'allocation des ressources et à anticiper les investissements locaux requis par le choc démographique du vieillissement.

Un après-midi grand public axé sur l’innovation et l’habitat partagé

L’après-midi a permis aux administrés de découvrir des solutions de terrain. Les stands ont mis en lumière les dispositifs liés à l'adaptation du logement, la mobilité collective et la transition numérique. Au-delà des solutions techniques, l'accent a été mis sur le soutien aux proches aidants, un maillon économique invisible mais crucial. Pour le comité de pilotage, «réfléchir collectivement aux projets de lutte contre l’isolement permet d’être au plus proche des besoins» d'un marché en pleine mutation.

En mobilisant des structures régionales comme la CARSAT du Nord-Est ou la MDPH, ce forum a prouvé l'efficacité de la coopération territoriale. La journée s'est clôturée sur la présentation de nouveaux appels à projets, posant les bases financières des futures initiatives de prévention sanitaire à Longwy.