Transition énergétique
L’ADEME, bras armé de l'État pour piloter la transition écologique
24/09/2026 Marie Boullenger
Hauts-de-France
À Labeuvrière, la CABBALR a lancé la construction d’une nouvelle unité de valorisation énergétique, «le plus important chantier de transition énergétique de France». Mise en service en 2027, elle doit transformer les déchets résiduels en électricité et en chaleur
Pierre-Emmanuel Gibson, conseiller délégué en charge de la collecte et de la valorisation des déchets et des équipements communautaires associés. © Léna Heleta
La consommation annuelle passera de 110 000 m3 pour le CVE à seulement 10 000 m3. © Léna Heleta
© Léna Heleta
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