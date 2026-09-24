Transition énergétique
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Dossier

A Labeuvrière, le plus important chantier de transition énergétique de France

À Labeuvrière, la CABBALR a lancé la construction d’une nouvelle unité de valorisation énergétique, «le plus important chantier de transition énergétique de France». Mise en service en 2027, elle doit transformer les déchets résiduels en électricité et en chaleur 

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Fruit d’un investissement de 150 millions d’euros, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, ArtoisLys Romane se dote d’un équipement destiné à remplacer son centre de valorisation énergétique, mis en service en octobre 1978 et désormais arrivé en fin de vie. Sur le chantier, <a href="https://www.lagazettefrance.fr/article/une-etape-cle-pour-la-future-uve-de-labeuvriere" target="_blank">l’ampleur du projet</a> est à la hauteur de l’investissement puisque plus de 250 ouvriers, issus de plusieurs dizaines d’entreprises françaises et étrangères, interviennent depuis près d’un an. «<em>C’.

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