Transition énergétique
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Décryptage

La décarbonation, une dynamique vertueuse en Nord-Pas-de-Calais

Fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement, la FEDENE regroupe près de 1 500 entreprises partout en France afin d’améliorer l’efficacité énergétique des territoires. En Hauts-de-France, le groupement est piloté par Maxime Waeterloos, également directeur du centre Réseaux Nord-Pas-de Calais et directeur adjoint des opérations Hauts-de-France et Normandie chez Dalkia.

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De nombreuses collectivités électrifient leurs usages. ©Charles Lima

De nombreuses collectivités électrifient leurs usages. ©Charles Lima

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>C’est un mantra que l’on entend régulièrement : la meilleure énergie est celle que l’on n’utilise pas. La rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires, ainsi que le développement d’une industrie plus efficace – et moins polluante – réduiraient de 12% la consommation régionale de chaleur d’ici 2030, soit plus de 2,4 mil lions de tonnes de CO2 évitées. D’autant plus qu’un territoire comme les Hauts-de-France est précurseur, fort de son important terreau industriel. «<em>Le rôle de la FEDENE en région est d’aider à la planification économique de nouveaux usages à l’échelle des collectiv.

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