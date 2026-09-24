La décarbonation, une dynamique vertueuse en Nord-Pas-de-Calais

Transition énergétique
A Labeuvrière, le plus important chantier de transition énergétique de France
24/09/2026 Baptiste Régent
Labeuvrière (62)
Fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement, la FEDENE regroupe près de 1 500 entreprises partout en France afin d’améliorer l’efficacité énergétique des territoires. En Hauts-de-France, le groupement est piloté par Maxime Waeterloos, également directeur du centre Réseaux Nord-Pas-de Calais et directeur adjoint des opérations Hauts-de-France et Normandie chez Dalkia.
De nombreuses collectivités électrifient leurs usages. ©Charles Lima
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