La décarbonation, une dynamique vertueuse en Nord-Pas-de-Calais

Décryptage

Fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement, la FEDENE regroupe près de 1 500 entreprises partout en France afin d’améliorer l’efficacité énergétique des territoires. En Hauts-de-France, le groupement est piloté par Maxime Waeterloos, également directeur du centre Réseaux Nord-Pas-de Calais et directeur adjoint des opérations Hauts-de-France et Normandie chez Dalkia.