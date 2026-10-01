Vauconsant : le levier RSE est actionné à Dombasle-sur-Meurthe

Derrière la vitre protectrice, le bras articulé s’active et opère une découpe laser au micron près suivant les cotes entrées par l’opérateur sur son écran à commande digitale.

Dans une autre travée de l’atelier, deux de ses collègues installent, aidés dans leur manutention par une table élévatrice, une plaque d’inox dans l’imposante plieuse automatique.

«Tout est fait pour améliorer l’ergonomie de nos postes de travail et favoriser le confort des collaborateurs.»

Dans la zone tampon menant aux postes d’assemblage, Thomas Bauduin, directeur des opérations industrielles chez Vauconsant, arrivé mi-avril chez ce leader européen de la fabrication d’équipements de distribution de repas, sait que cette préoccupation se doit d’être continue pour la bonne marche de cette usine de la zone d’activité de Dombasle-sur-Meurthe.

7 500 m² de surface dans le sud meurthe-et-mosellan où l’ensemble du process (de la conception à l’assemblage) est réalisé en interne avec une accélération depuis plusieurs mois sur la réinternalisation de certaines étapes.

«Nous sommes en train d’investir pour intégrer un atelier de façonnage de pierre qui sera adjacent à notre zone menuiserie. Auparavant, nous passions par un sous-traitant local».

Les investissements se poursuivent et s’additionnent à ceux engagés depuis la sortie de la crise sanitaire de la Covid-19. À l’époque, 800 000 euros ont été fléchés vers la machine de découpe laser et, l’an dernier, 500 000 euros vers la plieuse automatique

Critères de sélection

Le tout guidé par une feuille de route globale axée sur la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Un simple tampon pour certains, un levier stratégique actionné comme facteur de développement pour cette entité du groupe francilien Matfer Bourgeat (900 salariés pour un CA de 200 millions d’euros).

«Aujourd’hui la démarche RSE est intégrée dans les critères de sélection de la quasi-totalité de nos clients et principalement ceux des grands comptes de la restauration collective et commerciale», assure le nouveau directeur du site dombaslois.

Ce process industriel optimisé en continu se traduit par une volonté de «tout maîtriser en interne en créant des synergies entre les autres usines du groupe.»

Quatre autres sites hexagonaux (en Isère, Pyrénées-Atlantiques, Vendée et Orne) viennent s’additionner à celui de Meurthe-et-Moselle. Dans cette démarche générale, Vauconsant s’est notamment fait accompagner par la CCI Grand Est par le biais du dispositif Noée (Nouvelles opportunités économiques et environnementales) élaboré avec l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie).

Nos matériaux sont sourcés France

Un audit plus tard, opéré l’an passé, plusieurs actions ont été menées à l’instar du passage aux leds dans les différents ateliers de fabrication et d’assemblage de l’usine ou encore la mise en place de dispositifs d’ombrage simples et de bon sens (plantation d’arbres devant les bâtiments, installation de films UV sur les verrières).

«L’approche est globale et tout est lié ! Le fait de pouvoir afficher un bon bilan carbone, des engagements sociaux perceptibles… sont autant d’atouts pour s’imposer sur nos marchés».

Des marchés de la restauration (collective et autres) en pleine mutation où la concurrence entre fabricants est de plus en plus agressive, sur lesquels Vauconsant abat la carte de la singularité et de la conception de produits différenciants.

«Les matériaux que nous utilisons sont sourcés France et l’acier inoxydable est à 98% recyclé. Nous passons par des fournisseurs qui sont quasiment de moitié situés dans la région. Notre valeur ajoutée est notamment là», assure celui qui était auparavant directeur de site dans les Vosges pour un groupe de menuiserie extérieure.

«C’est une amélioration constante qu’il nous faut mener avec ce souci continu de l’éco-conception de nos produits».

Et notamment sur les vitrines réfrigérées où Vauconsant affiche sa singularité en maîtrisant les installations au CO₂. La feuille de route est toute tracée...



