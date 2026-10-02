Valenciennes : Mercedes-Benz étend son centre logistique à 50 000 m²

Le 18 septembre 2026, le centre logistique de Mercedes-Benz France à Valenciennes a franchi une étape importante, avec l’inauguration officielle de l’extension et de la rénovation de son site. Les travaux, réalisés sur près de deux ans, ont permis de moderniser cette plateforme de la zone nord de la France.





Le site constitue un point de passage important dans la distribution des pièces de rechange Mercedes-Benz. Depuis Valenciennes, il approvisionne la moitié nord du territoire français, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et plusieurs territoires ultramarins, dont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Au total, le centre dessert environ 260 points de livraison pour les véhicules particuliers et les utilitaires.





Employant 160 personnes sur une superficie de 50 000 m², le centre dispose désormais d’une zone de réception trois fois plus vaste. Cinq nouveaux quais d’expédition ont été créés, ainsi qu’une cellule dédiée au stockage temporaire des batteries haute tension et de nouveaux bureaux administratifs. Ces aménagements ont permis d’augmenter la capacité de stockage du site, d’optimiser les flux logistiques et d’accroître la flexibilité des équipes.





Le chantier a également porté sur les conditions de travail. La toiture a été rénovée, de nouveaux espaces de pause ont été aménagés et l’ergonomie de la zone d’expédition a été améliorée. L’inauguration a été l’occasion de célébrer l’extension d’un site emblématique, reflet du savoir-faire, de l’exigence et de la capacité d’innovation de Mercedes-Benz.