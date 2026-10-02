



Samedi 10 octobre, Dijon métropole propose une nouvelle visite de son cycle « Citoyens & Curieux » à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Cette rencontre permettra aux habitantes et habitants de découvrir cet équipement autrement.

Un cycle de visites pour découvrir le territoire





Dijon métropole organise les journées « Citoyens & Curieux » chaque troisième samedi du mois. Ce cycle de visites a pour objectif de faire découvrir les coulisses d’équipements structurants, de lieux emblématiques et de sites qui font vivre le territoire.





Au fil des précédentes éditions, les participants ont notamment pu visiter la piscine olympique, le Centre de maintenance et d’exploitation de DiviaMobilités, également appelé Ateliers André-Gervais, l’usine de valorisation des déchets ménagers, le centre de tri de Dijon métropole et la légumerie métropolitaine. La station Eauvitale de Dijon-Longvic ainsi que le poste de pilotage connecté OnDijon ont également fait partie des sites visités.





Avec « Citoyens & Curieux », Dijon métropole propose ainsi régulièrement de découvrir des équipements du territoire sous un angle différent et de mieux connaître les lieux qui contribuent au fonctionnement quotidien de la métropole.