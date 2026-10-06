29 scorpions saisis à Roissy sont recueillis au zoo d'Amiens Métropole

Les douaniers de l'aéroport de Roissy ont eu l'étonnement de voir un scorpion de plus de dix centimètres s'échapper d'un colis en provenance du Ghana. Pas au bout de leurs surprises, les agents ont passé le colis aux rayons X, révélant 32 scorpions emballés et dissimulés dans le double fond d'un sac. La découverte s'est déroulée en août dernier. Les douaniers, assistés de la Sacpa (Société d'aide au contrôle des populations animales), avaient alors constaté la mort de trois des 32 scorpions découverts. Le zoo d'Amiens Métropole, fort de son expertise et de ses installations adaptées, fut alerté par le Saass (Service d'assistance aux animaux sauvages saisis) et l'Afdpz (Association française des parcs zoologiques) pour recueillir en urgence les 29 scorpions empereurs (lire en encadré) saisis à Roissy.

L'espèce présentée au public

Le zoo d'Amiens Métropole fait savoir qu'après un transport sans encombre, les scorpions ont été placés temporairement dans un grand bac : «Plusieurs jours après leur arrivée, nous avons malheureusement enregistré le décès de plusieurs individus. Événement qui n'est pas surprenant suite à une saisie de ce type, les animaux ayant transités depuis un temps inconnu, certains étaient sans doute déshydratés ou trop faibles pour survivre après un si long voyage depuis le Ghana et un changement d'environnement aussi brutal». L'établissement a depuis déplacé les 17 individus restants dans plusieurs terrariums où leur suivi quotidien est facilité. Ils ont été identifiés individuellement, pesés et nourris avec succès, «signe de leur bonne adaptation», confie le zoo amiénois. Désormais, l'espèce sera présentée aux visiteurs dans un terrarium spécialement aménagé. «Leur histoire permettra de sensibiliser les visiteurs sur le trafic d'espèces exotiques», soulignent les professionnels du parc zoologique d'Amiens.