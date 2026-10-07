À Dijon, la Maison des associations fait peau neuve









Inaugurée le 2 octobre dernier, la Maison des associations de la Ville de Dijon met à la disposition des associations des espaces modernisés ainsi que de nouveaux équipements. Le chantier, engagé depuis l’été 2024, a porté sur la rénovation du bâtiment existant, son accessibilité et la création d’une extension de près de 800 m².



Des services pour les associations





La Maison des associations constitue un point d’accueil pour le public, les porteurs de projets et les associations déclarées. Près de 300 associations y organisent notamment leur travail administratif, leurs rendez-vous ou leurs permanences. L’équipement met à la disposition des bénéficiaires des salles de réunion, des boîtes aux lettres, une salle informatique et des photocopieurs. Ces services gratuits leur permettent de disposer de moyens pour développer leurs projets et leurs actions.





Il accompagne également les structures et porteurs de projets en les informant, les orientant et les conseillant. Elle propose aussi chaque année un programme de formation adapté aux échanges avec les acteurs associatifs.









Une extension de près de 800 m²





Les travaux ont également permis de rénover le bâtiment sur les plans thermique et phonique et de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Les espaces et les équipements ont été modernisés afin d’améliorer les conditions d’accueil.





L’extension de près de 800m² apporte plusieurs nouveaux aménagements. Une salle polyvalente modulable peut accueillir jusqu’à 400 personnes pour des réunions, rencontres ou événements associatifs. Un espace de restauration de 70 couverts, dont la gestion est confiée à l’Acodège, complète l’ensemble. Un jardin de 200 m² vient enfin s’ajouter aux espaces disponibles.





La Maison des associations est par ailleurs labellisée Guid’Asso – Accompagnement généraliste, une distinction attribuée aux structures engagées dans l’accompagnement des associations dans leur développement.



