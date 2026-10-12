Près de Dieppe, Arb’Aventure franchit une nouvelle étape dans sa démarche qualité. Le parc de loisirs de pleine nature, implanté à Dénestanville en Seine-Maritime, obtient le label «Destination d’excellence», après avoir déjà bénéficié du label Qualité Tourisme. Son offre combine notamment accrobranche, escape game en forêt, paintball, laser game outdoor et expériences en réalité augmentée, auprès des familles, des groupes et des entreprises.

La nouvelle distinction repose sur une évaluation de l’expérience proposée aux visiteurs, mais aussi sur les pratiques environnementales de l’établissement. L’audit réalisé par un client mystère a relevé la qualité des installations, l’attention portée aux visiteurs et les services complémentaires, parmi lesquels un snack, une terrasse couverte, des espaces de pique-nique et des informations touristiques.

Arb’Aventure met également en avant le tri des déchets, la maîtrise des consommations d’énergie et l’utilisation de produits d’entretien adaptés. Un partenariat avec l’association Tourisclub Handicoeur vise par ailleurs à faciliter l’accès aux loisirs aux personnes en situation de handicap.

Un nouveau standard pour le tourisme français

Cette labellisation s’inscrit dans une évolution nationale des critères appliqués aux professionnels du tourisme. Depuis le 1er mai 2024, «Destination d’excellence» remplace progressivement «Qualité Tourisme» et intègre, en plus de la qualité de l’accueil, des exigences renforcées sur l’écoresponsabilité, l’accessibilité, la sobriété et la protection de l’environnement.

Le mouvement concerne déjà largement la Normandie : 315 établissements sont labellisés «Destination d’Excellence», dont 79 en Seine-Maritime, contre 1 239 en France.