Le site de Gueugnon franchit une nouvelle étape avec la mise en service de son système de stockage. Lancé en juillet 2025, le parc photovoltaïque flottant affiche une puissance de 23,1 MWc. Il est désormais associé à une batterie de 6 MW / 12 MWh, faisant de l’ensemble la plus grande centrale solaire flottante hybride de France.



Le dispositif répond à une contrainte du réseau électrique. Lors des périodes de fort ensoleillement, la centrale peut produire davantage d’électricité que le réseau ne peut en absorber. La batterie stocke alors une partie de ce surplus pour le restituer plus tard, notamment lorsque la demande augmente. Cette solution doit permettre de mieux exploiter la production solaire dans l’attente du renforcement du réseau prévu par Enedis en 2028. L’investissement total consacré au site atteint environ 27 millions d’euros. Les batteries ont été fournies par Huawei, tandis que CEME et Bouhet TP ont participé aux travaux.

Verso Energy accélère dans le stockage

Verso Energy a pour ambition de poursuivre le développement de cette technologie. L’entreprise lance la construction d’une batterie à Vésigneul-sur-Marne, d’une puissance de 23 MW et d’une capacité de 46 MWh. Ce projet, acquis fin 2025, présente une puissance près de quatre fois supérieure à celle de Gueugnon.



Le stockage doit notamment contribuer à équilibrer la production et la consommation d’électricité. Verso Energy exploite ses batteries et commercialise l’électricité stockée, en intervenant également sur les services apportés au réseau. L’entreprise développe ainsi une activité de flexibilité destinée à accompagner la progression des énergies renouvelables et l’électrification de nouveaux usages, comme les centres de données, les pompes à chaleur ou encore les unités de production d’hydrogène.