À Chalon-sur-Saône, la transformation numérique des petites et moyennes entreprises était au centre du Digital Day organisé par la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire. La matinée a été consacrée au Tour France Num, un programme national destiné à accompagner les professionnels dans l’adoption des technologies numériques. Le matin, les participants ont pu échanger sur les usages de l’intelligence artificielle (IA), la protection des systèmes informatiques et la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.



Les discussions ont notamment porté sur les moyens d’intégrer ces outils dans l’activité quotidienne. L’IA peut, par exemple, contribuer à accélérer certaines opérations ou à limiter les interventions manuelles. Les ateliers et témoignages prévus devaient permettre aux dirigeants de mieux cerner les possibilités offertes par ces technologies. Selon le baromètre France Num, 40% des TPE-PME avaient adopté au moins un outil d’IA en 2026, contre 26% l’année précédente.

Des experts pour répondre aux besoins

L’après-midi, CCI Link devait favoriser les échanges directs entre chefs d’entreprise et prestataires spécialisés. Cinq domaines étaient proposés : la gestion et le pilotage, la visibilité en ligne, l’automatisation et l’IA, les infrastructures informatiques ainsi que la sécurité des données. Les participants pouvaient ainsi confronter leurs besoins aux solutions disponibles et identifier des pistes adaptées à leurs projets.



La protection informatique constitue un autre enjeu pour les entreprises. Les données présentées lors de la manifestation indiquent que 39% des TPE-PME avaient connu au moins un incident cyber au cours des douze derniers mois. En parallèle, 53% des dirigeants exprimaient des inquiétudes concernant le vol de données ou le piratage.



Les besoins devraient continuer à évoluer dans les prochaines années, notamment avec la généralisation de la facturation électronique, l’évolution des logiciels professionnels, le développement de la formation et l’intégration de l’intelligence artificielle.