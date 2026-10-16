À la tête du domaine, Alexandra Schmitt et Hugo Petri, frère et sœur issus de la troisième génération de la famille, ont développé une offre qui associe hébergement, restauration et détente. Le site comprend désormais un hôtel quatre étoiles de 24 chambres, un restaurant gastronomique, le Bar des Cimes avec une terrasse de 100 m², un espace bien-être ainsi que des espaces destinés aux mariages et aux événements privés.

«Nous sommes frère et sœur, associés, mais aussi les héritiers d’une maison qui existait avant nous et qui devait continuer à avancer. Tout l’enjeu était là : ne pas trahir l’histoire, ne pas figer le lieu non plus. Nous avons voulu créer un Domaine vivant, fidèle à ce que nos clients connaissent, mais capable de leur offrir beaucoup plus», expliquent Alexandra Schmitt et Hugo Petri, propriétaires du Domaine de l’Éclaircie.

Une cuisine ancrée dans le terroir mosellan

Au sein du domaine, le restaurant gastronomique, baptisé La Table du Domaine, conserve une place centrale. Hugo Petri y propose une cuisine inspirée du territoire, des produits locaux et des saisons, avec une place accordée aux influences de la forêt. Le restaurant dispose de plusieurs espaces, entre salles lumineuses ouvertes sur la nature, lieux plus intimistes et terrasse. L’ensemble entend préserver l’esprit familial de l’ancienne auberge tout en s’inscrivant dans le nouveau projet du domaine.

«Pour moi, la cuisine doit rester lisible, sincère, précise. Je veux que l’on retrouve ici cette générosité qui fait partie de notre histoire, mais avec davantage de maturité, de régularité et de finesse. Un plat réussi, c’est souvent un équilibre simple : le bon produit, la bonne cuisson, la bonne sauce, et l’envie de faire plaisir», précise Hugo Petri, chef et propriétaire du Domaine de l’Éclaircie.

Le Domaine de l’Éclaircie offre également un cadre privilégié pour célébrer les moments qui comptent : mariages, anniversaires, retrouvailles familiales, baptêmes, communions ou grandes fêtes privées. Entouré par la nature, le parc devient le décor vivant de ces instants précieux. Les espaces de réception, les terrasses, le restaurant, l’hôtel et l’environnement paysager permettent d’imaginer des célébrations sur mesure, dans une atmosphère à la fois élégante et chaleureuse.