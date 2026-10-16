Groupe Géotec développe son activité de géophysique marine

Groupe Géotec, bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale, élargit ses prestations dans le domaine maritime en intégrant la géophysique marine à son activité. Cette nouvelle compétence doit lui permettre de caractériser les fonds marins et le sous-sol pour répondre aux besoins des projets côtiers et portuaires.





Une première opération au port des Minimes

Les investigations géophysiques marines porteront sur la bathymétrie et la nature des fonds, la géométrie du sous-sol, le stock sédimentaire, le toit du substratum ainsi que les aléas géologiques et anthropiques.

Le développement de cette compétence s’accompagne de l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein du service Maritime. Groupe Géotec dispose également d’un parc de moyens consacré aux investigations géophysiques en mer.

À bord du navire Mustang III, une première campagne d’acquisition géophysique a été menée à la fin du mois d’août au port des Minimes et dans ses environs. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de cette activité, désormais opérationnelle pour accompagner les projets maritimes et portuaires.



Zoom sur Groupe Géotec

Fondé en 1973 à Dijon, Groupe Géotec intervient dans l’ingénierie géotechnique et environnementale. Il travaille pour les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et les experts, des investigations sur le terrain jusqu’aux études d’ingénierie. En 2025, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 132 millions d’euros et comptait 1 020 collaborateurs. Le groupe mène plus de 24 000 projets par an, en France et à l’international.



