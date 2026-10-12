Le groupe indique avoir engagé des échanges avec la contrepartie concernée pour gérer les conséquences de cette situation. En outre, la liquidité du marché du gaz permet à FDE de poursuivre le rachat progressif de sa sur-couverture, en tenant compte de ses contraintes de liquidité et des conditions de marché. Le Groupe réaffirme que cet incident, individuel et isolé, ne remet en cause ni la qualité de ses actifs ni la pertinence de sa stratégie.

Des mesures pour préserver la trésorerie

FDE a parallèlement mis en place un plan d’action destiné à renforcer sa trésorerie. Plusieurs leviers sont mobilisés, notamment la recherche d’encaissements supplémentaires, la réduction des coûts et la cession d’actifs non stratégiques. Ces mesures doivent permettre au groupe de continuer à financer ses projets considérés comme essentiels, tout en limitant l’impact financier de l’incident sur son activité.

Un calendrier stratégique réajusté

«Compte tenu des décalages pris sur certains projets non prioritaires et de l'incident de sur-couverture, qui réduit temporairement la marge de manœuvre disponible pour réaliser certaines opérations de croissance initialement prévues dans le plan d'affaires du Groupe, FDE rééchelonne son calendrier d'objectifs stratégiques», indique FDE dans son communiqué de presse. Le groupe communiquera également ses objectifs révisés d'ici la prochaine Assemblée générale des actionnaires, prévue le 10 décembre 2026.