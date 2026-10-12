Koddex lève 3 millions d’euros pour unifier l’ingénierie industrielle

Koddex annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros menée par Breega, avec la participation d’Exotec, spécialiste de la robotique d’entrepôt. Fondée en 2024 par Stéphane Dicostanzo, ancien ingénieur logiciel chez Exotec, l’entreprise développe un système d’exploitation destiné aux équipes qui conçoivent des produits industriels complexes et soumis à des exigences réglementaires élevées.

Koddex veut répondre à la dispersion des outils utilisés par les ingénieurs mécaniques, électroniciens, développeurs, équipes qualité et responsables de certification. Sa plateforme modélise l’architecture complète d’un produit, ses composants, leurs attributs et leurs relations, ainsi que les exigences et les règles de conception. Elle rassemble ensuite les données, documents, tests, versions, décisions et opérations de maintenance dans un environnement commun.

Une plateforme pour décloisonner l’ingénierie industrielle et intégrer l’IA

Grâce à un graphe de connaissances, les conséquences d’une modification peuvent être identifiées à travers l’ensemble du système, notamment sur les composants, le logiciel, les essais, la conformité ou la maintenance. La solution permet également de structurer les modèles en fonction de référentiels comme ISO 9001, IEC 61508, AS9100, ISO 13485 et ISO 26262, afin de documenter les décisions, les modifications et les validations dès la conception.

Koddex prépare aussi l’arrivée de l’intelligence artificielle dans l’industrie. Via le Model Context Protocol (MCP), des agents IA peuvent consulter, modifier ou automatiser certaines actions, tout en respectant les droits d’accès, les workflows d’approbation et les versions de référence verrouillées. Chaque lecture, modification ou action est journalisée.

La startup prévoit de renforcer ses équipes, d’enrichir ses intégrations logicielles et d’accélérer son développement commercial en France et en Europe, notamment dans la robotique, l’aéronautique, le spatial, la défense, le médical et l’énergie. Elle a également rejoint le programme The Square d’EuraTechnologies pour six mois.