Dijon accueille la Grande Assemblée Les Entrepreneurs Côte-d’Or





La Grande Assemblée des Entrepreneurs Côte-d’Or donne rendez-vous aux entrepreneurs et dirigeants le 13 octobre 2026, à partir de 10h, au Zénith de Dijon. Réservée aux entrepreneurs et aux dirigeants, cette rencontre est placée sous le signe de l’inspiration, du business et des rencontres.

Un programme riche et varié

La journée débutera à 10h avec l’ouverture du salon des PME. Les participants pourront y rencontrer les exposants et les partenaires des Entrepreneurs Côte-d’Or. À partir de 10h30, plusieurs ateliers seront proposés gratuitement et sans réservation. La CCI Côte-d’Or ⋅ Saône-et-Loire proposera un atelier intitulé « Comment utiliser l’intelligence artificielle pour mieux gérer sa boîte mail ? », qui présentera des usages de l’IA pour la gestion quotidienne des e-mails.

À 11h30, le rendez-vous « Business By Les Entrepreneurs » permettra aux participants de présenter leur activité sous forme de pitch. Une heure plus tard, un apéritif réunira les partenaires, les exposants et les participants. Le salon fermera à 17h30, avant un apéritif général à 18h. La soirée se poursuivra à 19h avec des conférences, puis avec un dîner de gala à 20h30.

Par ailleurs, l’accès à cet événement est gratuit. Les intéressés sont invités à s’inscrire en ligne via le site Internet dédié.



